Clizia Incorvaia cambia look e si mostra in topless

Sono passate alcune settimane da quando Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina hanno ufficializzato la loro separazione, stavolta definitiva dopo la crisi passeggera dello scorso inverno. Il frontman de Le Vibrazioni non avrebbe accettato il presunto tradimento di sua moglie con il suo migliore amico Riccardo Scamarcio. Adesso Clizia Incorvaia, professione influencer, ha deciso di girare definitivamente pagina e quale migliore inizio se non con un cambio look?

Clizia Incorvaia ha abbandonato il carrè biondo platino che da qualche tempo caratterizzava la sua immagine per fare un tuffo negli anni Novanta. Nelle ultime immagini su Instagram si è mostrata con una lunghissima chioma fluente castana che la ringiovanisce tantissimo. “ Volevo ritrovare la Clizia, quella del liceo, una Clizia più genuina e naturale. Ma tuttavia oggi più consapevole perché mamma ”, ha scritto la ragazza in una storia per spiegare il motivo di questo cambiamento. Il nuovo look dà alla ragazza un aspetto meno aggressivo, quasi fanciullesco, sicuramente più rassicurante. Tuttavia, un pizzico di trasgressione non può mancare nell'animo di Clizia Incorvaia, che per annunciare il cambiamento di immagine ha deciso di condividere una foto audace, un topless coperto esclusivamente dai suoi nuovi capelli. Nell'immagine risalta in maniera chiara il tatuaggio tra i seni, un cuore di grandi dimensioni particolarmente intrigante. La nuova vita di Clizia Incorvia senza Francesco Sarcina inizia con un ritorno alle origini per la modella, che è pronta ad accogliere a braccia aperte le novità che il futuro vorrà riservarle. I commenti delle sue tante seguaci sono entusiasti per la scelta e i messaggi di incoraggiamento per Clizia non si contano, in un susseguirsi di apprezzamenti e di attestati di stima.