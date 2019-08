Clizia Incorvaia festeggia la piccola Nina ma senza Sarcina

La rottura tra Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia è una delle notizie che ha tenuto banco in questa caldissima estate 2019. Tra reciproche accuse e risvolti choc, come il presunto tradimento della donna con Riccardo Scamarcio, su di loro sono stati scritti fiumi di parole. Quando una grande storia d'amore finisce nella maggior parte dei casi è normale che restino la rabbia e il dolore e che sia difficile ritrovare rapidamente un equilibrio.

Forse per Francesco Scarcina e Clizia Incorvaia è ancora troppo presto, le ferite sono aperte e continuano a bruciare, quindi sarebbe prematuro ipotizzare un riavvicinamento. Per questo motivo la donna ha festeggiato da sola il compleanno di sua figlia Nina, senza la presenza di suo padre. La piccola ha quattro anni e ha festeggiato in grande stile sulla spiaggia con una festa a tema in presenza di alcuni amichetti accorsi per l'occasione. L'influencer ha condiviso su Instagram alcuni momenti dei festeggiamenti, che hanno regalato alla bambina grandissimi sorrisi nonostante l'assenza di Francesco Sarcina, che ufficialmente non è potuto essere con lei per impegni lavorativi.

È stato lo stesso cantante a voler giustificare in qualche modo la sua assenza dal compleanno della figlia, condividendo sempre su Instagram un lungo post di auguri in cui spiega i motivi che l'hanno tenuto lontano dalla Sicilia. “In queste date mi sento un po’ naufrago. Oggi, per esempio, per non poter festeggiare i 4 anni della mia amata Nina. Ma purtroppo questo lavoro (meraviglioso e per il quale mi sento veramente fortunato), comporta sacrifici. Sacrifici di presenza, a volte, ma che i miei figli sanno bene quanto poi io li sappia compensare. Auguri Nina, che il Grande Spirito sempre ti protegga” ha scritto il cantante, che probabilmente per la prima volta è lontano dalla sua bambina nel giorno del suo compleanno.