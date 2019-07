Clizia Incorvaia: "Tra me e Riccardo c'è stato un bacio"

Uno, nessuno, centomila. C’è chi la vede come la moderna protagonista della Lettera Scarlatta, chi come una bugiarda patentata. Ma Clizia Incorvaia, la ex moglie del cantante delle Vibrazioni Francesco Sarcina, si definisce una “ guerriera che non può farsi vittima sacrificale del maschilismo di uomini che si danno manforte fra loro ”. Al Corriere ha voluto raccontare la sua versione dei fatti, forse quella definitiva, dopo l’indiscrezione pubblicata ieri dal giornale Oggi.

Ma ripercorriamo le tappe principali della vicenda: i primi di luglio è stata resa nota la fine della relazione tra il cantante e Clizia Incorvaia. Dopo pochi giorni Francesco Sarcina in un’intervista al Corriere della Sera ha raccontato di essere stato tradito dalla moglie con il suo testimone di nozze, l’attore pugliese Riccardo Scamarcio. Ad averglielo confessato sarebbe stata proprio l’influencer che, però, dopo qualche giorno ha chiarito che in quel periodo si erano lasciati, era una donna libera e non aveva tradito, quindi, nessuno. Ieri il giornale Oggi ha pubblicato un’indiscrezione: una fonte anonima, molto vicina a Riccardo Scamarcio, avrebbe raccontato che l’attore si sarebbe dichiarato estraneo alla vicenda. Clizia si sarebbe inventata tutta questa storia per far litigare lui e Sarcina.

“ Mai avrei pensato di trovarmi trascinata in chiacchiere di questo tenore. Ho fatto di tutto per difendere da queste storie mia figlia, che ha quattro anni ”, ha detto Clizia Incorvaia al Corriere. L’influencer ha poi aggiunto dei nuovi dettagli sul suo incontro con Scamarcio: quando era separata avrebbe incontrato l’attore a casa sua. Durante la serata ci sarebbe stato un bacio e solo quello. “ Ci siamo pentiti subito dopo. Non siamo stati a letto insieme, ci siamo subito ritratti. Nessuno ha ossessionato l’altro, nessuno voleva stare con l’altro. È successo in un momento forse di fragilità, ci siamo riavuti subito, per me non ha contato nulla e per lui nemmeno ”, ha spiegato la modella.

Per evitare di creare ulteriori tensioni né Clizia Incorvaia né Riccardo Scamarcio avrebbero raccontato l’accaduto, nemmeno quando l’influencer si è rimessa con il marito per salvare la famiglia. A Pasqua la coppia era stata in Puglia, anche dallo stesso Scamarcio, ma la Incorvaia si sentiva in difetto nei confronti del marito e dopo diverse pressioni ha confessato. Francesco Sarcina, però, non ha mai creduto che si trattasse solo di un bacio e avrebbe alzato un polverone pubblico per nulla.