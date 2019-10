La cognata di George Clooney condannata per guida in stato d’ebrezza

La cognata di George Clooney è stata condannata a tre settimane dietro le sbarre dopo essere stata condannata per guida in stato di ebrezza a Singapore. Non è la prima volta che la donna viene fermata mentre si mette ubriaca al volante di un’auto il problema in casa Clooney si sta facendo sempre più serio perché rischia di infangare la reputazione immacolata della moglie dell’attore, l'avvocato per i diritti umani Amal.

Tala Alamuddin Le Tallec, questo il nome della sorella di Amal risiede da anni a Singapore. Lunedì scorso si è dichiarata colpevole per molteplici accuse, tra cui l’aver guidato senza patente mentre era sotto effetto dell’alcol.

Lo riporta lo “Straits Times” che racconta come la donna, stilista nella vita, stesse guidando la BMW X5 di suo marito intorno alle 2:30 dello scorso 13 maggio quando la polizia l'ha fermata. Prima di mettersi al volante, ha bevuto due bicchieri di vino e un bicchiere di champagne mentre era fuori a cena con un amico, hanno detto i pubblici ministeri.

Il sergente Alvin Lee che le ha intimato di fermarsi ha detto che la donna faticava frenare nonostante l’alt della volante e che puzzava palesemente di alcol. Una volta fermata e messa in stato di arresto perché non ha passato il test dell’etilometro ed era senza patente, oltre al periodo trascorso di prigione, è stata multata per 6.400 dollari e una volta fuori non potrà guidare per 4 anni.

Il suo avvocato ha affermato che la donna, madre di quattro figli è " sinceramente dispiaciuta " e ha affermato di soffrire le conseguenze della " pubblicità ingiustificata per ragioni indipendenti dalla sua volontà, essendo la cognata di George Clooney e sorella del noto avvocato Amala Alamuddin ".

Tara Le Tallec era stato precedentemente condannata per essersi messa ubriaca alla guida di un’auto già nel 2004 e 2010 quando se l’era cavata con una multa, mentre nel 2013 con una misura più drastica le fu ritirata la patente per due anni. La donna ha vissuto a New York prima di sposare l'uomo d'affari Nagi Hamiyeh i cui uffici hanno sede a Singapore.

Una delle sue figlie, Mia, è stata una delle damigelle d’onore della zia Amal durante il favoloso matrimonio veneziano dell’avvocatessa con il divo di Hollywood.



