Colin Firth si separa definitivamente dalla moglie Livia

L’attore Colin Firth ha annunciato di essersi separato definitivamente dalla moglie italiana Livia anche se rimangono: “ Uniti per l’amore che hanno verso i loro figli ”, dopo che due anni fa la stessa aveva confessato di aver avuto una relazione con un amico d’infanzia. L’attore 59enne vincitrice del premio Oscar per “ Il discorso del re” , ha confermato oggi la notizia insistendo sul fatto che con l’ex moglie ha mantenuto una “stretta amicizia” . La coppia è stata sposata da 22 anni e ha due figli adolescenti: Luca e Matteo, entrambi nati a Roma che hanno vissuto tra l’Italia e Londra.

Oggi i loro rispettivi uffici stampa, hanno rilasciato un comunicato in cui, ribadendo la loro amicizia, pregano tutti di rispettare la loro privacy. Questa vicenda però ha avuto "una coda" molto lunga prima di questo triste epilogo, ed è cominciata due anni fa, quando la coppia ha denunciato per stalking un giornalista italiano. Accuse molto gravi soprattutto quando si parla di questi argomenti. I due avrebbero raccontato di aver subito molestie da parte di questa persona con messaggi, mail e telefonate minacciose. Inoltre secondo Vanity Fair, i due hanno raccontato che li avrebbe minacciati di scrivere articoli su di loro tramite l'agenzia stampa in cui lavorava.

Non appena si è sparsa la voce di questa denuncia, il giornalista è però uscito allo scoperto svelando che tra il 2015 e il 2016 lui e la moglie di Colin Firth avrebbero avuto una lunga relazione e che solo dopo la fine lui ha inviato due messaggi telefonici a Livia e una mail a Colin.Di queste cose si è poi pentito ammettendo: “ Ho fatto una caz***a, ma quando un amore finisce ci possono essere incomprensioni e si possono fare errori, ma parlare di stalking è assurdo ” come riportato dal “Fatto quotidiano” in un articolo dello scorso anno.

All’epoca il portavoce di Colin Firth aveva ammesso che la separazione tra Colin e Livia era avvenuta proprio nel periodo in cui c’era stato il presunto rapporto con il giornalista. “ Qualche anno fa Colin e Livia hanno privatamente deciso di separarsi – è scritto nella dichiarazione ufficiale – in quel periodo, Livia per breve tempo fu coinvolta in una relazione con l’ex amico Brancaccia. Poi i Firth sono tornati insieme. Brancaccia ha iniziato una spaventosa campagna di molestie durata vari mesi, molta della quale è documentata ”.

Il giornalista però, rilasciò una dichiarazione a Dagospia dicendo di non poter accettare di passare come uno stalker, anche perché in quel periodo era corrispondente dal Brasile e Livia viveva invece a Londra. Nel 2017 la faccenda va avanti e l’uomo subisce anche una perquisizione da parte dei Carabinieri sui device che aveva in casa, e dopo il controllo sui tabulati telefonici, venne alla luce che nessuna chiamata era partita dal suo telefono verso i coniugi Firth.

Nonostante questo, e la separazione privata, Colin e Livia, hanno mantenuto un rapporto impeccabile presentandosi insieme spesso sul red carpet e non dando adito a chiacchiere e pettegolezzi. Oggi però la notizia ufficiale della separazione, che mette il punto ad una delle coppia più apprezzate dello star system mondiale.