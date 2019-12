Il Collegio, ex allievo finisce in un video hot: "Situazione delicata"

Luca Cobelli, ex protagonista della terza edizione de Il Collegio, ha denunciato sui social e alle autorità competenti un fatto increscioso: filmato mentre aveva rapporti con una ragazza. Il video è finito online e pare stia facendo il giro della rete.

Per quanto tali atteggiamenti siano naturali e appartengano a tutti, Cobelli ha ammesso che parlare di “sesso sui social è abbastanza complicato”, ma viste le offese e le accuse che gli stanno giungendo, ha ritenuto opportuno intervenire direttamente per chiarire cosa sia accaduto a lui e alla ragazza presente nel filmato hot finito su internet. “ In quest’ultimo periodo sta girando un video in cui faccio del sesso con una ragazza. Questo video è stato registrato da un ragazzo che noi non sapevamo assolutamente fosse lì fuori a registrare e a vederci – ha esordito il giovane, che ha voluto fare una importante precisazione - . La ragazza nel video non è Swami (Caputo, ndr), ma è minorenne e ciò aggrava tantissimo la cosa perché si parla di pedopornografia ”.

Swami, la ragazza citata da Luca Cobelli nelle sue Instagram story, è anche lei una ex concorrente de Il Collegio con la quale il ragazzo aveva avuto una storia. In molti, infatti, hanno inizialmente pensato che fosse proprio lei la protagonista del video hot finito in rete, ma il giovane ha fugato ogni dubbio e messo a tacere qualunque notizia non veritiera.

“ L’avere quel video solo sulla galleria è già un reato – ha aggiunto Cobelli -, diffonderlo e produrlo si rischia la galera, ho dovuto anche querelare degli eroi che volevano mettere questo video online. Mi sono anche dovuto muovere a dovere: la situazione è molto delicata e lo Stato Italiano è molto sensibile alla pedopornografia. Ci sono degli avvocati di mezzo, ci sono indagini in corso e soprattutto ci sono processi che si apriranno ”.