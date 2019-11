Il Collegio, Mariana Aresta accusa: "Il montaggio delle scene sembra tanto fake"

Il reality show Il Collegio inizia a diventare uno dei più seguiti degli ultimi tempi e i suoi giovani protagonisti godono del grande successo riscontrato dal programma di Rai 2.

Giunto alla sua quarta edizione, Il Collegio vede coinvolti una ventina di adolescenti che devono sottostare alle ferree regole della scuola resistendo lontani da casa e dalla tecnologia per un mese. Tra i personaggi più discussi di questa stagione, la giovane Mariana Aresta che, attraverso i suoi profili social, ha lanciato delle pesanti accuse nei confronti del programma e della produzione colpevoli, a suo dire, di aver montato le scene principali dello show a suo danno e, in genere, a danno di tutti gli allievi protagonisti.

Sottoponendosi alle domande di alcuni dei suoi quasi 400mila follower, la 16enne Mariana ha puntato il dito contro il programma e, a chi le ha chiesto cosa provasse nel rivedersi sul piccolo schermo, lei ha replicato con tono polemico. “ Come reagiamo quando ci vediamo in tv? Super strano. Poi montano le scene in modo strano quindi sembriamo persone stra-diverse – ha commentato lei sui social - . Raga mi dispiace che abbiano tagliato le scene e che io sia risultata così, subito dopo il taglio sono andata a scusarmi con Claudia. Purtroppo la mia argomentazione c’era ma tanto per cambiare non l’hanno messa ”. A chi ha sostenuto che fosse tutto finto, quindi, lei ha ribadito: “ Io sarei la prima a dirlo se fosse così e vedendo [come hanno montato le scene sembra davvero tanto fake ma non lo sono, anzi, magari lo fossero […] io in primis non so recitare quindi è impossibile ”.

Il riferimento di Mariana Aresta è al montaggio del momento in cui lei, furiosa, si è ribellata contro il preside per l’espulsione di Alex Djordjevic e Andrea Bellantoni. Alla richiesta di occupazione, però, la maggioranza della classe non l’ha supportata e lo stesso preside non ha colto la sua richiesta tanto che, sui social, la protagonista de Il Collegio è stata accusata di essere una finta “rivoluzionaria” non in grado di argomentare le sue motivazioni. Mariana, però, non ha accettato la critica e per motivare questa immagine di sé veicolata attraverso la televisione, ha accusato il programma di aver montato le scene a favore di audience senza tutelare i giovani allievi.