L'indiscrezione: "Baby Sussex ha i capelli rossi"

Il figlio di Meghan Markle e del Principe Harry, primo erede dei duchi di Sussex, senza volerlo è già una superstar. Dal parto top secret al baby shower dissipato nel cuore di New York, fino al prossimo royal tour in programma per il prossimo autunno: Archie Harrison resta sempre e comunque al centro dell’attenzione. Eppure sono sporadiche le apparizioni in pubblico del figlio di Meghan e di Harry, e sono poche le foto in cui compare il piccolo Archie, tanto che è del tutto incomprensibile tratteggiare i dettagli del suo viso.

Ci ha pensato una fonte anonima e vicina al Principe Harry che, di recente, un’intervista rilasciata al magazine The People, riportata poi da Vanity Fair, ha rivelato qualche dettaglio in più. "È un bambino felice, con gambette gonfie e … con un ciuffo di capelli rossi. È adorabile", ha raccontato la gola profonda al magazine americano. Un dettaglio, quello del colore dei capelli, a cui in pochi avevano fatto caso durante il giorno del battesimo. Gli scatti ufficiali sono pochi, appena due, e uno è persino in bianco e nero. Questa piccola rivelazione mostra un dettaglio anatomico del piccolo Archie, facendo intuire che il royal baby somiglia molto a suo padre Harry.

"Stiamo ancora cercando di capire a chi somigli - continua la fonte -. Tutti dicono che i bambini cambiano molto rapidamente. Monitoriamo il processo e vedremo di capire chi fra Meghan ed Harry la spunterà". Nuovi dettagli arriveranno di sicuro dal tour che toccherà il Sud Africa. Il Principe Harry sarà in bella vista, la Markle invece resterà per la maggior parte del tempo a Johannesburg, data l’età del piccolo.