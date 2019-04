È di colore uno dei nuovi “Angeli" di Victoria’s Secrets, ecco Leomie Anderson

C’è aria di cambiamenti per il marchio di Victoria’s Secret. Con l’uscita di scena di Adriana Lima, sono tante le new entry che arricchiscono le schiere dei sexy "angeli" che sfilano in intimo, tra le passerelle di tutto mondo. Dopo l’entrata in scena bellissima Barbara Palvin, che ha coronato il suo sogno da bambina, ora è di colore l’ultima modella che è stata eletta come “angelo”. Ha ventisei anni e si chiama Leomie Anderson.

Da nove anni si è affermata come modella. Nata a Londra, ha origini giamaicane e, nel curriculum, vanta sfilate per Moschino, Marc Jacobs e Oscar de la Rente e, tra l’altro, ha prestato il suo volto per la campagna beauty di Fenty. Pelle scurissima ma fisico atletico, capelli lunghi e sorriso smagliante. In un post su Instragram ha espresso tutta la sua felicità per essere stata scelta come nuovo angelo di Victoria’s Secret.

"Sono ancora scioccata. Non avrei mai pensato che il mio sogno più grande si potesse avverare – scrive la modella -, sono incredibilmente elettrizzata nell’annunciare che sono diventata un angelo di Victoria’s Secret. Voglio ringraziare tutti: la mia famiglie, tutte le persone che mi sono state accanto negli ultimi nove anni e tutti quelli che hanno fatto diventare realtà un sogno incredibile," conclude. I suoi followers sono tutti entusiasti della grande novità. Ora cresce l’attesa di vedere Leomie in passerella.