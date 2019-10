Colpo di scena a "Live non è la d’Urso": Cicciolina mostra il topless

Non era certo il topless il motivo per cui Cicciolina era stata invitata a “Live non è la d’Urso”, ma per spiegare cosa era davvero successo al figlio trovato in possesso di un bilancino e due grammi di eroina nascosti sotto una mattonella nel suo appartamento. Con lui, arrestati due ragazzi ospiti nel suo appartamento in possesso di una valigia con 1,7 kg di mariajuana e 4000 euro in contanti.

“ Mio figlio è innocente e ha peccato di ingenuità - esordisce subito Cicciolina - perché ha ospitato un ragazzo per tre giorni ed era questo che è stato trovato in possesso di questa mariajuana non lui ”. Ma i cinque 'sferati', chiamati per farle delle domande, non sono molto d’accordo con quello che dice.

Soprattutto Alda D'Eusanio e Rosa Perrotta, puntano molto il dito sul fatto che essere figlio di una pornostar non è certo una cosa che non ha lasciato un segno. Ma Cicciolina controbatte e continua a ripetere che la colpa non è del figlio che è stato allevato nel migliore dei modi e che non si è mai drogato.

Quando però viene raccontata la sua storia d’amore con il padre di Ludwig, l’artista Jeff Koons, vengono fuori altri particolari davvero inquietanti. Ludwig infatti, è stato rapito proprio dal papà all’età di un e portato in America, e Cicciolina, dopo solo cinque mesi si è recata negli Stati Uniti e lo ha riportato in Italia non senza pochi problemi, soprattutto quello della magistratura la accusava di non essere una buona madre, perché pornostar.

“ Un figlio che viene rapito, sia dal papà che dalla mamma ha di sicuro dei problemi che possono sfociare nell’uso di stupefacenti ” Della stessa idea sono tutti gli altri, soprattutto la D'Eusanio che dice che un ragazzo dell’età di suo figlio che vede la mamma vendere ‘f***i di cristallo o mutandine usate non è proprio il massimo. “ Quelle sono opere d’arte, come il mio seno ” risponde Cicciolina e così dicendo lo mostra facendo rimanere a bocca aperti tutti.

Però finito il momento di divertimento, prima di lasciare lo studio, Cicciolina ha un appello da fare al padre di Ludwig che prega di andare a trovare il figlio quando viene in Italia, e non pensare soltanto ai soldi e alle sue opere d'arte. E solo da questa frase, si può capire un mondo.