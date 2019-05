Commenti choc su Wanda Nara: "Che sorpresa! Ora quanto vuoi?"

Per la Festa della Mamma, Wanda Nara, madre di ben cinque figli, ha deciso di sorprendere i suoi follower, pubblicando una serie di scatti a colori che la vedono posare in camicia in denim stile texano e gonna fasciante rosso fuoco che mette in evidenza tutte le sue procaci forme. Ma la sorpresa, almeno per gli haters, che sono sempre in agguato, è stata quella di vedere la sexy procuratrice sportiva “ vestita! E chi se la ricordava più con gli abiti addosso! ”.

Dopo i tanti scatti in bianco e nero, avvinta al marito Mauro Icardi, in tutta una serie di nudi d’autore, i suoi follower non riescono quasi a credere che la bella Wanda abbia ripreso a indossare indumenti e le scrivono: “ Ohhh! Per la prima volta la vedo vestita e non col cul*o fuori! ”. Per attaccarla scelgono proprio il post pubblicato oggi per celebrare via social la Festa della Mamma. Per l’occasione la moglie di Icardi ha scritto una lunga e commossa dedica ai suoi figli e alla gioia di essere la loro madre che ha ricevuto tantisimi like e complimenti da tutto il mondo.

Ma gli hater comunque non demordono e con lei ci vanno giù pesante, come al solito, e, commentano grevemente l’immagine postata oggi su Instagram in cui si vede la bella Wanda, con occhiali da sole e i lunghi capelli biondi raccolti in una coda, fissare la sua immagine riflessa nel finestrino della sua auto. “ Parlavi con un cliente? Quanto vuoi? ” o “ Esta trabajando Wanda? ”, le scrivono sarcasticamente in Italia come in Argentina.

Commenti pesanti a cui Wanda Nara, accusata anche di essere “ridicola” nella sua smania di “ritoccare sempre le foto”, regalandosi un “corpo fake da bomba sexy”, non risponde. Come sempre, la signora Icardi ignora le cattiverie gratuite e prosegue dritta per la sua strada. In fondo, su Instagram, lei non segue nessuno e se ha qualcosa da dire lo fa a mezzo stampa, non sui social.



