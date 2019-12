Olivia Newton-John mette all'asta la sua giacca. Un milionario la compra e gliela restituisce

L'acquirente anonimo che ha acquistato a novembre per ben 243mila dollari a un’asta di beneficenza l'iconica giacca di pelle indossata da Olivia Newton-John nel film " Grease " ha restituito il capo all’attrice. Come racconta Page Six, Julien's Auctions, che ha mediato la vendita, ha pubblicato un video su Facebook che mostra l'attrice 71enne mentre indossa la giacca restituitale personalmente dall'uomo, la cui identità è rimasta segreta. "Questa giacca appartiene a te e all'anima collettiva di coloro che ti amano, quelli per i quali sei la colonna sonora della loro vita. Non dovrebbe stare nell'armadio di un miliardario perché se ne vanti con gli amici in un country club ", le ha detto l'uomo, identificato dalla casa d'aste come un facoltoso un imprenditore di tecnologia medica. L’uomo le ha detto di essere " il suo fan numero uno " e di aver acquistato apposta quella giacca per farne personalmente dono all’attrice di cui si è detto " innamorato sin dai tempi di 'Grease' ", film del 1978.

“ A quel gentile signore ho detto che questo è il regalo più bello che potessi ricevere, ma soprattutto è fatto con il cuore e che lui di cuore ne aveva tantissimo. Mi sono commossa quando me l’ha restituita, non ho parole ”, ha detto Olivia Newton-John, aggiungendo che adesso “ il mio sogno è donare questa giacca all''Olivia Newton-John Cancer Research and Wellness Center' in Australia ”. Nel novembre scorso era stata proprio Olivia Newton-John a mettere all'asta oltre 500 pezzi di cimeli, tra cui la sua iconica giacca di “Grease”, per raccogliere fondi per la sua fondazione, dopo aver saputo che il cancro al seno da cui è afflitta e contro cui combatte dal 1992 si era ripresentato per la terza volta.

Piuttosto che crollare sotto il peso di questa notizia ha preferito reagire e pensare al prossimo, cercando di trovare quanti più fondi possibili per il suo centro dove lavora un’equipe di ricerca all’avanguardia, pensando a chi, come lei, in futuro, si troverà a dover affrontare questo male, magari con qualche aiuto e ritrovato medico in più che ancora oggi, purtroppo, non è disponibile. Il suo evento di beneficenza con asta ha raccolto 2,4 milioni di dollari, tutti da destinare alla ricerca. La fondatrice di Spanx Sara Blakely, per la quale Newton-John ha cantato al suo matrimonio, ha acquistato i pantaloni attillati in raso che accompagnano la giacca nel film, mentre l’anonimo milionario si è aggiudicato il pezzo più ambito, la giacca di pelle che l’attrice esibisce nel finale del film quando canta e balla con John Travolta sulle note della celebre hit " You're the One That I Want ”.

Ma se Olivia Newton-John con la sua asta ha pensato agli altri, sperando che la ricerca possa un giorno evitare ad altre persone il suo calvario, quella stessa sera c’è chi ha pensato a lei e si è seduto in sala cercando di accaparrarsi il pezzo più ambito per poi fargliene dono, per esprimerle tutto il suo amore e il suo sostegno.