In concerto ad Ancona, Ultimo dedica una canzone alle vittime di Corinaldo

Era l'8 dicembre dello scorso anno quando a Corinaldo, in provincia di Ancona, un concerto di Sfera Ebbasta alla discoteca Lanterna Azzurra si trasformò in una strage che causò 6 morti e 59 feriti.

Ieri sera, in concerto ad Ancona, Ultimo ha dedicato la canzone "Farfalla bianca" proprio alle vittime della tragedia di Corinaldo e, in particolare, alla giovane Asia, che era una sua fan.

Qualche giorno prima del suo spettacolo, il cantante romano ha ricevuto una lettera da parte degli amici di Asia, morta in quella drammatica serata. La ragazza era una grande ammiratrice di Ultimo. Così i suoi compagni di scuola hanno pensato di renderle omaggio e hanno scritto al cantante per fargli una speciale richiesta.

" Lei avrebbe desiderato tanto venire al tuo concerto ad Ancona e voleva prendere il biglietto proprio in quei giorni. La canzone che per noi la rispecchia di più è “Farfalla bianca”. Tutti noi in classe gliel’abbiamo dedicata e per noi lei ora è la nostra farfalla bianca. Ti chiediamo se al tuo concerto ad Ancona potresti dedicargliela. La faresti tanto felice. Grazie mille e scusa il disturbo ".

L'appello, davvero commovente, non ha lasciato indifferente il cantante romano che ha invitato al suo concerto i familiari di tutte le vittime di Corinaldo a cui ha dedicato “Farfalla bianca”, riservando una dedica speciale per la giovane Asia.



