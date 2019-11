Concorrente de La Prova del Cuoco ringrazia marito: "Mi ha fatto partecipare anche se geloso"

La puntata del 25 novembre scorso de La Prova del Cuoco ha ospitato una concorrente di Vasto che, intervistata da Elisa Isoardi, ha voluto ringraziare il marito per averle permesso di partecipare al cooking show nonostante l’estrema gelosia.

Parole che sono sembrate fuori luogo e atipiche per una donna di 32 anni che vive nel 2019 e che hanno fatto immediatamente il giro della rete. Nella giornata internazionale dedicata alle donne vittime di abusi e violenze, la concorrente de La Prova del Cuoco ha dimostrato come, ancora, ce ne sia di strada da fare per raggiungere la parità dei diritti: non solo sulla carta, ma anche nella mentalità delle persone.

Natascia, così si chiama la concorrente de La Prova del Cuoco che ha sollevato la polemica, ha esordito presentandosi al pubblico con fare simpatico e un atteggiamento abbastanza sbarazzino. “ Sei sposata? ”, le ha chiesto la Isoardi e, immediatamente, la giovane cuoca ha colto la palla al balzo per tessere le lodi del marito Emidio. “ Sono sposata da un anno con mio marito che saluto e soprattutto ringrazio perché mi ha permesso di venire ”, ha continuato a dire con il sorriso e senza accorgersi della faccia stranita della conduttrice.

“ Eh! E questa è una novità! – ha esclamato Elisa Isoardi strabuzzando gli occhi -. E perché? Di dove sei Natascia? ”. “ Sono di Vasto, provincia di Chieti, in Abruzzo – ha replicato la concorrente de La Prova del Cuoco non consapevole della polemica che le sue dichiarazioni avrebbero sollevato - . È un po' gelosino ”. Ma la conduttrice ha continuato a non condividere quell’atteggiamento e ha fatto notare alla giovane Natascia che “se il marito è geloso, è un problema suo”. “N on poteva venire a La Prova del Cuoco? – ha continuato ad indagare la Isoardi - .Q uesta roba va risolta! Comunque...Grazie Emidio che hai fatto solo il tuo dovere! ”.

Sul web, quindi, è impazzata la polemica e su Twitter sono stati numerosissimi gli utenti che non sono riusciti a rimanere in silenzio davanti a queste dichiarazioni così retrograde. “Una delle aiutanti cuoche di oggi, è una bella ragazza 32enne, sposata da un anno, che esordisce così: ‘Ringrazio mio marito che mi ha permesso di venire oggi in trasmissione...è un po’ geloso!’. Nel 2019, non si può sentire!”, ha commentato un utente, “Per la serie, ma non vi vergognate a ringraziare per aver avuto il permesso? Nel 2019 dite ancora "Ringrazio mio marito!?’”, ha fatto eco un altro internauta, “Sto ancora pensando alla concorrente de #LaProvadelCuoco. Quando parlava del permesso concesso dal marito lo diceva come se fosse la cosa più normale del mondo. ‘È un pò gelosino’. Sono sposati da un anno. Ha chiesto il permesso per uscire di casa. Il permesso. #25novembre”, si continua a leggere sul web.

Sto ancora pensando alla concorrente de #LaProvadelCuoco. Quando parlava del permesso concesso dal marito lo diceva come se fosse la cosa più normale del mondo. "E' un po gelosino". Sono sposati da un anno. Ha chiesto il permesso per uscire di casa. Il permesso. #25novembre — Sara Lu (@sara_lu) November 25, 2019

Per la serie, ma non vi vergognate a ringraziare per aver avuto il permesso?

Nel 2019 dite ancora "Ringrazio mio marito!"?

#orangetheworld

#violenzasulledonne #LaProvaDelCuoco https://t.co/vA3wVZw01E — ms_Anna (@ms_Anna20) November 25, 2019