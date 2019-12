La confessione choc di Fedez: "Ho un rischio sclerosi multipla"

Sicuramente questo è uno dei momenti più felici per Fedez. Il matrimonio, il primo figlio e una carriera che procede alla grande. Tutto sembra andare per il verso giusto. Purtroppo, però, il male è sempre dietro l'angolo. Purtroppo. Il rapper, infatti, ha fatto una rivelazione choc. Ha detto qualche parola che sta sconvolgendo l'opinione pubblica, i suoi fan e chi da tempo lo segue.

"Ho fatto degli esami, ho un rischio sclerosi multipla", ha detto in un'intervista a La Confessione. Il programma andrà in onda questa sera sul canale Nove nella sua nuova edizione e oggi ilfattoquotidiano ne offre una anticipazione. Il marito di Chiara Ferragni rivela questa terribile "scoperta, fatta dopo un controllo medico". "Cosa farà in futuro?", chiede Gomez. "Eh, bella domanda - risponde Fedez -. È successo un evento importante, difficile, che mi ha fatto capire le mie priorità. Durante una risonanza magnetica mi è stata trovata una cosa chiamata demielinizzazione nella testa, che è una piccola cicatrice bianca. Sono dovuto restare sotto controllo perché, clinicamente, quello che mi hanno riscontrato è una sindrome radiologicamente verificata, ovvero la demielinizzazione è quello che avviene quando hai la sclerosi multipla".

Una scoperta choc. Da brividi. Nel fare questa confessione, l'ex giudice di X-Factor si commuove e raccoglie i pensieri: "Ti trovano questa cosa e ti dicono: 'Guarda, devi stare sotto controllo perché può essere, come no, che si tramuti in sclerosi'. Questo è stato per me il motivo per iniziare un percorso per migliorare e per scegliere le mie battaglie".

Le parole di Fedez sono taglienti, sono dure e inspettate. Non si può che augurargli il meglio e sperare che tutto vada per il verso giusto. In bocca al lupo Fedez! Hai la tua famiglia, i tuoi amici e milioni di fan vicino.