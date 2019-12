La confessione (inaspettata) della Balivo: "Ho litigato con la Santarelli dietro le quinte"

Sia Caterina Balivo che Elena Santarelli sono due personaggi televisivi molto amati. Entrambe sono madri e donne fortissime. Entrambe amano dirsi le cose in faccia, anche se queste "cose" non sono troppo belle. In questi giorni di festa, dove tutti - in teoria - dovrebbero essere più buoni, la Balivo ha fatto una confessione inaspettata. Al suo pubblico, infatti, ha rivelato di avere avuto una lite con la collega Elena diversi anni fa.

La "rissa" sarebbe avvenuta - come dicevamo - diversi anni fa, dietro le quinte di un programma. Il tutto, quindi, sarebbe successo quando le due conduttrici non erano ancora famose, ma solamente due coetanee in cerca di successo. A scatenare la discussione, infatti, è stato proprio il senso di competizione. Ma cosa sarebbe accaduto?

Stando a quanto rivelato dalla Balivo durante l'intervista a Ficarra e Picone, al cinema con il film Il primo Natale, il litigio sarebbe scoppiato in maniera del tutto inaspettata. "Una volta ho fatto anch’io un provino per fare la velina - ha confidato la presentatrice napoletana -. Purtroppo non mi hanno preso, ovviamente. Eravamo io ed Elena Santarelli. Mi ricordo anche una cosa strana. Litigai con Elena, davvero. Le dissi: 'Tu sei troppo alta! Io non voglio fare il provino con te altrimenti non mi prendono'. Alla fine al provino non hanno preso nessuna delle due. Diciamo che l’abbiamo risolta in questo modo".

Insomma, tutto è bene quel che finisce bene. Anche perché di lì a poco, il successo avrebbe travolto entrambe. Inutile litigare per un posto, alla fine tutte sia Elena Santarelli che Caterina Balivo hanno trovato la propria strada...