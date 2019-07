L'indiscrezione: "Cooper e Lady Gaga non sono romanticamente coinvolti nella vita reale"

Il gossip sulla presunta “convivenza” tra Bradley Cooper e Lady Gaga ha avuto vita breve. Molti fan della coppia stavano probabilmente già brindando, ma dovranno per il momento riporre i bicchieri. Il sito di fact checking Gossip Cop ha smentito la notizia, ribadendo che Bradley Cooper e la cantante sono rimasti amici e sperano un domani di lavorare insieme, ma al momento non ci sono certezze in merito.

“ Cooper e Lady Gaga non sono romanticamente coinvolti nella vita reale. Anche la stessa cantante ha detto durante un'apparizione su Jimmy Kimmel Live, che il pubblico è stato semplicemente "ingannato" dalla recitazione ”, scrive il sito. Quindi Bradley Cooper e Lady Gaga sarebbero molto lontani dal diventare i nuovi Brangelina, non avendo in programma né nuovi progetti lavorativi né tanto meno famigliari.

La voce che Lady Germanotta si fosse definitivamente trasferita a casa del nuovo “fidanzato” era stata diffusa ieri dal settimanale americano In Touch Magazine, che avrebbe parlato con una fonte molto vicina a Gaga. Secondo la rivista, la coppia avrebbe scelto come nido d’amore l’appartamento del West Village di proprietà di Bradley Cooper, ideale per proteggere il loro nascente sentimento dai fotografi.

I giornali italiani hanno riportato la notizia, ma quelli americani no. Inoltre dopo questa bufera, nessun diretto interessato ha deciso di parlare, sapendo che le bugie hanno vita breve.