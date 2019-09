Dal Corso e Langella: "Noi più degli attori hollywoodiani"

Felici e più innamorati che mai, Teresa Langella e Andrea Dal Corso sfilano sul famosissimo tappeto rosso di Venezia posando davanti agli obiettivi di fan e fotografi. Abito lungo ed elegantissimo con ampia scollatura e strascico per Teresa Langella, lui con uno smoking classico d’alta moda.

Al pari di tanti altri personaggi usciti dai reality, la coppia si è goduta un momento di celebrità davvero unico. Tuttavia, non sono mancate le critiche di chi al festival vorebbe vedere solo attori e non personaggi televisivi che poco c’entrano con il mondo del cinema. Tra alcune delle critiche più dure si legge: “Ma che c’entrate voi con il cinema?” , “Ormai sul red carpet ci vanno cani e porci” e “Ma neanche gli attori fanno ‘ste sceneggiate, ripigliatevi” .

Ma ecco che il modello e imprenditore 32enne replica e dice la sua: “Probabilmente quello del red carpet non è il nostro posto, non è la nostra festa… e di questo penso che, chi più e chi meno, ne siamo perfettamente consci. Nessuno di noi ha creato cultura o arte cinematografica. Ma in qualche modo è anche un festival dello spettacolo e dell’Intrattenimento… e noi in qualche modo, nel nostro super super super piccolo, abbiamo intrattenuto parecchie anime, e per certi versi abbiamo fatto anche qualcosina in più dei grandi attori hollywoodiani” . Andrea aggiunge: “Non voglio esser blasfemo, sia chiaro… ma noi non abbiamo recitato (o perlomeno in molti così hanno fatto, e mi va di riferirmi soltanto a quelli che hanno colto la vera essenza del programma), noi abbiamo messo in gioco i nostri veri sentimenti, giocandoci tutto: felicità e dolore. E per quanto sia ancora considerato frivolo per molti è un programma che probabilmente non necessita di studio e di esercitazione, ma necessita di coraggio… C’è chi si venderebbe l’anima, chi è disposto a cedere a compromessi e chi va dritto perseguendo i propri ideali di vita. Ognuno lo fa a modo proprio” . L'ex corteggiatore del trono classico conclude affermando: “Per cui sappiate distinguere chi è lì nelle vesti del proprio Ego, e chi è lì con la massima umiltà cogliendo semplicemente un’opportunità datagli. Il tutto con il massimo rispetto e stima per chi, a differenza nostra, percorre quel tappeto con i giusti meriti per il tema dell’evento” .

Eppure, durante un’intervista con Il Giornale Andrea Dal Corso aveva dichiarato che il cinema era sempre stato il sogno nel cassetto ma che, purtroppo, superati i 30 anni ha dovuto metter da parte. Chissà se, prima o poi, riuscirà a sfilare sul red carpet come attore, così anche da placare gli animi in rete.

