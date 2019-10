"Cos'è Fortnight?". Lady Gaga non conosce il popolare gioco Fortnite?

"What's fortnight?", quest'ultimo è il quesito che la cantante pop Lady Gaga ha lanciato sul suo profilo Twitter, una domanda -letteralmente l'equivalente inglese di "Cos'è fortnight?"- che nelle ultime ore ha diviso l'opinione del popolo del web. La cantante di Poker Face è, a quanto pare, accusata da molti utenti sui social di non essere a conoscenza dell'esistenza di uno degli ultimi giochi culto per gli appassionati di video games, ovvero Fortnite. Il popolare gioco in questione, negli ultimi giorni, è divenuto trending topic su Twitter, dopo che la mappa del gioco è stata risucchiata da un buco nero, il che non ha permesso agli appassionati di giocare per almeno 24 ore.

Il buco nero virtuale, che aveva tenuto col fiato sospeso i fedeli appassionati del battle royale sviluppato da Epic Games e People can fly, era apparso sul sito del gioco intorno alle ore 20 di domenica 13 ottobre. E nel momento in cui poi è sparito, intorno alle ore 10 di martedì 15 ottobre, il buco è stato sostituito dall'annuncio che comunicava la necessità di dover scaricare un nuovo aggiornamento, che in poco tempo avrebbe consentito di giocare nuovamente a Fortnite, tornato attivo online con il Capitolo 2.

E sotto l'ultimo cinguettio condiviso con i fan da Lady Gaga, molti internauti non si sono risparmiati a rilasciare commenti provocatori. "La durata della mia relazione più lunga", ha scritto un utente, alludendo al significato letterale che potrebbe avere il termine usato nel tweet di Gaga, "Fortnight", inteso come contrazione di "Fourteen nights" ovvero "Due settimane". C'è anche chi ipotizza, intanto, che la Gaga intenda alludere ai giorni che mancherebbero al rilascio del suo nuovo singolo, estratto dall'atteso album LG6 (sesto album di Lady Gaga). Gaffe o non gaffe, l'ultimo tweet lanciato dalla cantante Stefani Joanne Angelina Germanotta riscuote, intanto, molto successo in rete.

