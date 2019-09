Cos’è l’amore, il testamento di Franco Califano in versione trap

Franco Califano se n’è andato il 30 marzo 2013, un giorno dopo Enzo Jannacci. Sono passati sei anni dalla sua scomparsa e finalmente l’indifferenza nei confronti di uno dei più grandi autori di canzoni della nostra storia è stata rotta da tre artisti davvero particolari. Don Joe, Franco126 e Ketama126 – ovvero il produttore e due dei “cantautorap” più apprezzati della scena italiana – hanno lanciato il singolo Cos’è l’amore, un inedito scritto dal “Califfo” insieme ad Alberto Laurenti, recuperato e rielaborato dal producer milanese.

L’iniziativa è partita da Laurenti e Mauro D’Angelo, uno degli amici più stretti di Califano, custode degli inediti di C’è bisogno d’amore, il suo ultimo album. Il risultato è spiazzante, intimo e malinconico, ed è una formidabile operazione di contaminazione: la voce del cantautore “sporcata” dall’autotune si accompagna alle strofe di Franchino e Ketama. “Adesso cantano l’amore / adesso scrivono l’amore / non c’è argomento oltre l’amore / non c’è nient’altro da cantare / ma pochi sanno il suo valore / Qualcuno accenna il suo dolore / tanto fa rima con il cuore / ma pochi sanno che cos’è”: così canta il “Califfo” nel brano, disponibile su Spotify dal 20 settembre 2019.

Cos’è l’amore, il testamento di Franco Califano

“ Faccio questo mestiere da così tanto tempo – ha scritto Don Joe su Instagram presentando il brano – che posso dire - senza falsa modestia - che sono poche le uscite sulla scena ancora capaci di emozionarmi. Eppure quanto sto per annunciarvi non solo mi emoziona, ma mette i brividi. Sono grato alla generosità di chi ha reso possibile tutto questo facendomi dono di una voce che arriva direttamente dal cielo. E sono orgoglioso di annunciarvi che nel singolo ‘Cos’è l’amore’ in uscita il 20 settembre, insieme alle voci di Ketama126 e Franco126 troverete quella di uomo ancora amatissimo e indimenticabile. Signore e signori... Franco Califano ”.

“ Sono fiero di annunciarvi – ha aggiunto Ketama126 – che ho realizzato uno dei miei più grandi sogni, ho duettato con mio fratello Franco126 sul beat di Don Joe con uno dei più grandi cantanti e autori che la musica italiana ma soprattutto romana abbia mai avuto: Franco Califano, aka il Califfo aka il Maestro, ovvero colui che mi ha insegnato tutto ciò che so sulle donne. Lui è forse l’unico artista pop italiano al quale mi sono mai ispirato e cantare sulla stessa base con lui e mio fratello è stata una delle imprese più improbabili che potessi raggiungere nella mia vita, ringrazio quindi Don Joe per aver reso possibile tutto questo e il maestro che spero ci stia guardando da lassù e che da lassù continua a dare una direzione alle nostre vite ”.