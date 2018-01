"Cosa c'è dietro la firma di Loredana Lecciso"

Possiamo notare dalla grafia di Loredana Lecciso come ella si relazioni con se stessa e gli altri. La Lecciso possiede un carattere estroverso, imprevedibile, sognatrice, accaparrante e persino un po’ ingenuo, per cui cerca nella fantasia il modo di costruire qualcosa di duraturo per sé. L’estrosità la porta a vivere la realtà al di fuori degli schemi (stampatello e lettere illeggibili), nota che può renderla schiava di se stessa. L’originalità, che pur sussiste, non trova corresponsione in un’esecuzione consequenziale in quanto si lascia prendere dall’emotività, senza badare allo scotto che deve pagare per la sua impulsività. Nella relazione con le persone può passare da momenti di sincero affetto al bisogno di voler essere centro di attenzione e protezione.



Tale richiesta è indice di scarsa autostima, d’insicurezza e di poco calcolo, per cui potrebbe essere oggetto di esproprio, depauperamento e diventare quindi facile preda dei più scaltri. La differenza tra testo e firma, quest’ultima caratterizzata da notevole velocità, mette in risalto la sua impazienza nel voler ottenere dalla vita successo in breve tempo, senza però soppesare i pro e i contro. Il suo temperamento può, infatti, comprometterla creandole attorno un alone diverso dalla realtà. (Clicca qui per guardare la firma di Loredana Lecciso)