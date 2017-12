Cosa c'è dietro la grafia di Al Bano e Romina Power

ROMINA POWER La grafia di Romina esprime da un lato semplicità e dall’altro fermezza. Ce lo dicono la scelta dello stampatello e l’avvio, a mo’ di freccia, all’inizio del suo nome. La determinazione senza dubbio la rende personaggio che difficilmente lascia sul banco esperienze irrisolte. Anche oggi la sua scelta professionale è ben pensata a tutela della propria immagine. Cosciente del tempo che passa vuole cavalcare ancora l’onda del successo sul palcoscenico per non rimanerne esclusa. La faccina posta tra il messaggio e la firma indica una natura sensibile e dotata di gradevole femminilità che sa ben rappresentare con garbo e ilarità. (Clicca qui per guardare la firma di Romina)



AL BANO La firma molto estesa e collegata tra nome e cognome mette in risalto un forte senso della realtà che, assieme a un tipo d’intelligenza logica, gli permette di coniugare bene la professione, alla quale peraltro tiene molto, con l’aspetto economico sempre piuttosto presente nella sua mente. Al Bano possiede anche un forte orgoglio (vedi lettere grandi e tonde) con il quale ha saputo affrontare situazioni particolari risolvendole in modo del tutto personale. Nei rapporti sa dosare bene i pro e i contro, per evitare rotture drastiche, che vanno contro il suo modo di essere e di pensare. E’ persona che, al di là delle sue ottime capacità canore, sa gestire bene il suo patrimonio sia professionale che finanziario. (Clicca qui per guardare la firma di Al Bano)