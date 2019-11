Cosa ne sarà del royal wedding della principessa Beatrice?

Fino a pochi giorni fa era un momento d’oro per la principessa Beatrice. A fine settembre era stato annunciato il suo fidanzamento con Edoardo Mapelli Mozzi e al massimo i giornali si chiedevano dove si sarebbe celebrato il royal wedding, se in Italia o a Londra. La fiaba, però, si è improvvisamente trasformata in un incubo a causa dello scandalo Epstein, che ha coinvolto il duca di York e gettato la royal family in un abisso di gossip poco edificanti, illazioni e accuse. Una catastrofe che nessuno si aspettava e che ora rischia di mettere in pericolo i preparativi del matrimonio della principessa Beatrice. Le domande che gli ammiratori si pongono sono tante: il royal wedding avverrà lo stesso? Sarà rimandato? Il principe Andrea accompagnerà all’altare la figlia, oppure accadrà ciò che è successo al matrimonio di Harry e Meghan? I festeggiamenti saranno meno sfarzosi del previsto? Beatrice ed Eugenia sono cadute in disgrazia?

Non a tutte le domande si può dare una risposta certa. Per ora pare che né Beatrice né sua sorella verranno coinvolte nei provvedimenti presi dalla regina Elisabetta nei confronti del loro padre. Secondo il magazine Amica la “discesa agli inferi” di Beatrice sarebbe cominciata proprio il giorno dell’intervista del principe Andrea alla BBC. Sappiamo che il tentativo di difesa da parte del terzogenito di Sua Maestà è stata una catastrofe su tutti i fronti. Secondo le indiscrezioni raccolte da Amica, però, Beatrice era con il padre mentre questi e l’intervistatrice parlavano dei temi che sarebbero stati toccati durante l’intervista. Sembra che la principessa fosse molto scettica sul risultato di quell’esposizione mediatica. I fatti le hanno dato ragione.

Per ora, ufficialmente, le nozze della principessa non sono state né posticipate, né annullate e dovrebbero svolgersi la prossima primavera. Certo per la giovane non sarà facile affrontare gli ospiti e la cerimonia con tutti i problemi che gravano sulla sua famiglia. Non si sa ancora se il principe Andrea parteciperà al matrimonio ed è possibile che sia il principe Carlo ad accompagnare la nipote all’altare, come già fece con Meghan Markle. A ben pensarci ci sono delle similitudini tra Beatrice e Meghan per quel che concerne i preparativi delle nozze. Ricorderete che Thomas Markle, padre di Meghan, avrebbe tentato di lucrare sul matrimonio della figlia mettendo in piedi un finto servizio fotografico che lo riprendeva mentre provava l’abito da cerimonia. A quanto pare Mr. Markle si pentì di ciò che aveva fatto e non partecipò alle nozze con la presunta scusa di un malore.

Nel caso di Beatrice la faccenda è ben più complicata e grave. Fonti di palazzo sostengono che la principessa passi le giornate a piangere, fatto ovvio e comprensibile. Per il momento la questione del suo royal wedding appare “cristallizzata”, immobile e i motivi potrebbero essere due: la regina avrebbe consigliato alla nipote di sospendere o posticipare i preparativi per lasciare che le acque si calmino. Oppure Sua Maestà potrebbe decidere di far “scorrere” l’evento su un binario diverso, staccato da quello dello scandalo. In fondo Beatrice non ha colpe e non sarebbe strano pensare che le nozze, magari meno fastose e persino private, possano avvenire lo stesso.