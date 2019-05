"Cosa sta succedendo qui?". La gaffe bollente di Michelle Hunziker

É un vero e proprio tornado di simpatia e di vitalità. Michelle Hunziker è sempre al top nonostante è impegnata su diversi fronti. Ora è al timone insieme a Gerry Scotti del TG satirico di Canale 5, ma è anche showgirl e cantante. Recentemente ha debuttato nella scena trap di oggi con "Minchkere", disponibile dal 6 maggio in tutte le piattaforme musicali. E proprio in merito al videoclip della sua canzone, la Hunziker ha rivelato un retroscena decisamente hot, come è stato segnalato da Il messaggero.

Intervenuta a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, insieme a J-Ax, la showgirl rivela: "Ho toccato che ciapèt di due ragazze". Tra lo stupore e le risate del pubblico, Michelle Hunziker cerca di spiegare meglio l’accaduto. "Tutto è successo mentre stavo girando il mio videoclip e, una scena, era prevista in una stanza di un hotel", racconta. "Sapendo che sono svizzera e molto precisa, si sono fidati di me e mi avevano concesso una suite. Nel momento in cui è entrato però il direttore dell’albergo, mi ha trovato mentre stavo toccando le ciapèt di due ballerine. Ma faceva parte del videoclip".

Secondo il racconto di Michelle Hunziker, anche lo stesso direttore è rimasto sconvolto dalla scena che ha visto con i suoi occhi. J-Ax, durante il racconto della showgirl, rincara la dose. "Sì, il direttore subito è andato via. Poi è tornato e ha visto Michelle che faceva bisboccia su un tappeto del 1200 con una bottiglia di champagne", rivela divertito.