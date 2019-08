Costanza Caracciolo risponde ad un hater: "Bravo, oggi sei tu il c... di giornata"

La storia d'amore tra Costanza Caracciolo e Christian Vieri prosegue a gonfie vele con i due che si sono anche resi simpatici protagonisti di una gag circa la "Bobo Summer Cup". "Bobo, tanta gente mi sta chiedendo se mi farai finalmente esordire in qualche partita". La replica di Vieri: "Al 93', domani quando non ci sarà più nessuno nell'arena". La siciliana ha continuato ad incalzare l'ex bomber della nazionale: "Ogni anno mi fa venire qui, mi promette di farmi giocare e poi non mantiene la promessa". Bobo chiude ridendo: "Dai, domani ti faccio giocare dieci minuti".

L'ex Velina di Striscia La Notizia ha molto seguito sui social network, con oltre 1,1 milioni di follower, e non perde tempo per postare foto e video che la ritraggono in scene di vita quotidiana o di lavoro. L'ultimo scatto, però, l'ha fatta scatenare nei confronti di un hater che commentando una foto con sua figlia Stella le ha scritto: "Ogni tanto ti ricordi di fare la mamma”. La risposta di Costanza è al vetriolo: “Oggi vinci tu il primato del cogl… di turno, bravo”. Una settimana fa era toccato anche a Vieri rispondere ad un "fan" che era entrato in gamba tesa sulla coppia: "Ah ogni tanto vi ricordare di fare i genitori". L'ex bomber di Inter, Milan e Juventus aveva commentato e chiuso la diatriba con un offensivo: "Crepa".



