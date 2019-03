Costanza Caracciolo sfoggia un fisico al top dopo il parto

Di nuovo al top dopo aver partorito la piccola Stella lo scorso novembre, Costanza Caracciolo mostra un fisico mozzafiato in costume da bagno nonostante i nove mesi di gravidanza. E i fan sono in delirio. In pochi minuti lo scatto postato dalla Caracciolo riceve una cascata di like e commenti di apprezzamento. Eccone alcuni: “Ma già sei così in forma????”, “Più passa il tempo e più diventi una donna splendida” e “Bobo alla fine fra le tante veline hai scelto la più bella e la più giusta x fare una figlia! Bravo e fortunato Bobooooo”. Sono sicuramente infatti una della coppie più amate dello showbiz. Lui, uno dei calciatori italiani più forti degli ultimi vent’anni, lei, una delle showgirl più amate della televisione italiana, esplosa nel programma di Antonio Ricci, Striscia la Notizia, nel ruolo della bella velina bionda al fianco della Nargi.

La Caracciolo nella foto mostra un fisico da urlo, coperto soltanto da uno splendido costume azzurro. Una silhouette davvero invidiabile per la futura moglie di Bobo Vieri. Era da tempo che la ex velina non pubblicava degli scatti in costume – forse per via delle forme più generose del solito? – e questo è subito saltato all’occhio dei fan più attenti che hanno certamente apprezzato tanto che un utente commenta: “Finalmente la foto di una donna femminile... senza dover avere per forza addominali d'acciaio e gambe secche come grissini. Bella con le sue linee morbide e armoniose come dovrebbe essere sempre”.

