Courteney Cox a 55 anni è ancora raggiante

Indimenticata per essere stata la Monica di "Friends", la celebre sit-com degli anni ’90, Courteney Cox ancora oggi è una diva senza età. Capelli scuri, sorriso smagliante e fisico statuario, l’attrice non ha paura dei segni del tempo. Lo ha dimostrato di recente per il giorno del suo 55esimo compleanno.

Il 15 giugno la Cox ha spento ben 55 candeline e ha festeggiato l’ennesimo traguardo con un viaggio fra le spiagge finissime del Messico, come ha segnalato il Daily Mail. Insieme alle sue amiche di sempre ed ex colleghe di set, come Jennifer Aniston e Lisa Kudrow, Courteney Cox è volata a Cabo San Lucas per una vacanza di sole, mare e relax in un resort lussuosissimo. Alla vacanza sono stati invitati anche diversi produttori e amici in comune, ma era presente anche l’attuale compagno della Cox. Tra i due sembra essere tornato il sereno dopo un periodo difficile in cui si è paventata una rottura.

I paparazzi non si sono lasciati sfuggire l’occasione di fotografare la stella di Friends in bikini. Dalle foto che sono trapelate sul settimanale inglese, l’attrice compare in forma smagliante. Il costume nero che Courteney Cox ha indossato lascia ben poco all’immaginazione, mettendo in bella mostra un fisico pallido ma tonico e ben curato, gambe sode e addominali scolpiti. La foto mette in evidenza tutto il suo appeal e tutta la sua algida bellezza.

Anche se è stata un po’ lontana dalle scene dopo la fine di Friends, collezionando poche serie tv di successo, resta una delle attrici più amate dal pubblico.