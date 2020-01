Courtney Stodden, la bomba sexy del web, ha ottenuto il divorzio

È stata uffializzata la fine del matrimonio tra l'attore Doug Hutchison e Courtney Stodden, dopo un percorso lungo e travagliato, condito da ripensamenti e documenti non completati correttamente. La stessa giovane ha comunicato il tutto attraverso il suo profilo Instagram, specificando come ora sia ufficialmente divorziata e come a marzo ritornerà single. I due hanno finalmente consegnato i documenti confermando alla corte di aver raggiunto un accordo sulle proprietà e sugli animali, Doug ha ottenuto la custodia del loro cane razza levriero.

Non solo, perché ha ottenuto anche la Jeep Wrangler acquistata nel 2001, i soldi della sua pensione e il dominio del proprio sito internet: i due hanno trovato un punto di contatto per la divisione dei conti correnti e delle due società legate ai rispettivi nomi. La giovane potrà trattenere tutti i mobili e gli elettrodomestici, mentre l'ex coppia è pronta a scindere in due la polizza assicurativa sulla vita.

It's all over for Courtney and Doug https://t.co/UyxNahr5TK — Metro Entertainment (@Metro_Ents) 20 gennaio 2020

Dopo sei lunghi anni insieme nel 2017 Courtney aveva deciso di avviare le pratiche di separazione per divergenze inconciliabili, ma per due lunghi anni ha consegnato i documenti sempre compilati in modo errato. Il fatto è ricaduto sulle tempistiche della pratica, rallentando e posticipando il divorzio, finalizzato solo in questi giorni. La modella non aveva definito nessun accordo prematrimoniale e, in fase di richiesta di separazione, non ha chiesto il supporto sponsale, ovvero l'equivalente degli alimenti italiani. Courtney si è sempre autodefinita come la parte forte della coppia, anche dal punto di vista economico.

I due avevano fatto notizia per il matrimonio avvenuto nel 2011, quando lei aveva solo 16 anni e lui 50, cerimonia avvenuta grazie al permesso concesso legalmente dai genitori di Courtney. Una vita in apparenza serena anche se colorata, interrotta da una breve separazione nel 2013 e dall'aborto spontaneo subito nel 2016 dalla modella e cantante. Forse a incidere sono state le molte critiche ricevute, in alcuni casi vere e proprie minacce nei confronti dell'attore de "Il miglio verde", e anche la forte differenza anagrafica.

Nonostante abbia sostenuto per anni che non fosse un matrimonio dettato dall'interesse personale, fatto che appunto l'ha spinta a rifiutare gli alimenti, ora la giovane ha finalmente concluso lastoria. Il percorso verso il divorzio si è rivelato sofferto e straziante perché i due nutrono ancora molto amore e affetto reciproco e Courtney non ha voluto infierire ulteriormente nei confronti dell'ex marito.

