Crisi in Iran, Giulia Salemi preoccupata: "Non riesco a contattare la mia famiglia"

Giulia Salemi sta vivendo momenti di apprensione in seguito alla crisi scoppiata da giorni in Iran. La bella modella, che ha origini persiane, sta vivendo con ansia e preoccupazione le drammatiche proteste che stanno dilagando in Iran da diversi giorni. Le notizie che arrivano dall'estero sono sempre più sconfortanti. Le autorità locali hanno chiuso i collegamenti internet per impedire la diffusione di notizie tra i militanti e soffocare le crescenti proteste. Giulia Salemi ha deciso, così, di parlare apertamente della situazione caotica in cui versa il suo paese natale, dichiarandosi estremamente preoccupata per la sorte dei suoi parenti che si trovano in Iran.

L'ex concorrente di "Pechino Express" e "Grande Fratello Vip" ha fatto sapere, attraverso i social network, di essere in ansia per la salute dei suoi familiari in Iran, non riuscendo da giorni a mettersi in contatto con loro. " Sono indignata ", ha scritto la modella a margine di alcune foto in cui mostra stralci di un articolo, che parla della crisi iraniana. Attraverso alcuni video pubblicati nelle storie del suo account Instagram, Giulia Salemi ha raccontato il suo difficile momento: " Oggi sono stata totalmente assente sui social perché non mi andava particolarmente di parlare, visto tutto quello che sta succedendo in Iran. Oltretutto sono preoccupata per la mia famiglia perché non riuscivamo a metterci in contatto con loro. Ora invece ci hanno pensato mia mamma e mia cugina. Come avete visto dall'articolo che ho pubblicato, hanno tolto internet perché non vogliono che le foto e i video di quello che sta succedendo vengano diffusi. Perché, a fronte di questa rivolta, ci sono dei provvedimenti molto drastici, diversi morti, tantissimi arresti. Questo non è umano, siamo a livelli dittatoriali ".