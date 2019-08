Cristian Imparato nudo indigna i follower: “Fatti curare”

Ognuno festeggia il Ferragosto a modo suo e Cristian Imparato ha scelto di farlo condividendo uno scatto artistico sul suo profilo Instagram. Il giovanissimo cantante, ex bambino prodigio ed ex concorrente del Grande Fratello 16 ha pubblicato lo scatto di un nudo integrale al mare, mostrandosi di spalle.

Un'immagine d'autore, evidentemente realizzata da un fotografo professionista, che non ha però incontrato i favori di gran parte dei suoi seguaci. A causa di questa foto, infatti, Cristian Imparato è stato aspramente criticato e non sono mancati gli episodi di omofobia nei commenti lasciati sotto il post. Non è la prima volta che il cantante viene fortemente attaccato per le sue scelte ma non sembra che questo possa in qualche modo scalfire o modificare il suo modo di fare. “ Ti ho sempre apprezzato, ma dopo questa ti dico veramente che hai bisogno di uno psicologo, fatti curare, sono davvero amareggiata per l’esempio negativo... ” ha scritto un'utente evidentemente scossa dall'immagine del fondoschiena nudo di Cristian Imparato. “ Dal palco di "io canto" a foto hot nel mare...ma dove stiamo andando a finire gente ” scrive un'altra, che probabilmente non ha apprezzato l'evoluzione del ragazzo. L'Italia ha imparato a conoscere Imparato ormai molti anni fa, quando ancora bambino stupiva il pubblico con la sua voce potente e armoniosa.