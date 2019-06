Cristian Imparato presenta il fidanzato Davide Vitale

E’ uscito dalla Casa del Grande Fratello 16 da qualche settimana e, dopo aver parlato della sua omosessualità su Canale 5, Cristian Imparato ha presentato sui social il nuovo fidanzato.

Il cantante, che è uno dei personaggi più in vista di questa edizione del Gf16, non ha mai nascosto il suo orientamento sessuale e, nonostante abbia avuto paura che il padre rimanesse male per alcune sue confessioni, ha sempre preferito non nascondersi e difendere a spada tratta i diritti dei gay. Lo ha fatto anche parlando dell’ipotesi che Michael Terlizzi potesse essere omosessuale e dei dubbi che l’ex compagno di reality show ha sempre suscitato in lui. Ora, Cristian Imparato decide di tornare a far parlare di sé per la nuova relazione sentimentale che ha dato alla sua vita un nuovo colore.

L’ex concorrente del Grande Fratello 16 ha scelto proprio i social come mezzo attraverso il quale far conoscere a tutti il volto dell’uomo che lo sta finalmente rendendo felice. Così, postando una foto che lo ritrae vicino ad un pianoforte mentre bacia il fidanzato, Cristian ha presentato a tutti Davide Vitale, il ragazzo che è riuscito a rubargli il cuore. Tantissimi utenti della rete si sono complimentati con Imparato per aver trovato l’amore accanto ad un ragazzo che pare non faccia parte del mondo dello spettacolo, ma alla foto condivisa da Cristian sui social non sono mancati, ahimè, gli attacchi omofobi. “Sei una persona malata! Devi essere trattato”, “Un uomo dovrebbe amare una donna, non un ragazzo”, “Sono così puoi essere al centro dell'attenzione.... per altro sei uno zero. Che fallito”, si legge tra i commenti social. Tantissimi, tuttavia, sono stati coloro che hanno espresso tutta la loro gioia per Cristian Imparato e per il suo nuovo legame con Davide.