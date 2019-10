Cristian Imparato: "Ho fatto ricorso alla medicina estetica per fini terapeutici"

Argomento della puntata odierna di Mattino Cinque è stato il rapporto tra i vip e la chirurgia estetica, e Cristian Imparato, spesso tacciato di essersi nettamente migliorato con qualche ritocco, è intervenuto per raccontare la sua verità.

“ Prima di entrare nella Casa del Grande Fratello pesavo dieci chili in meno perché, purtroppo, soffrendo di una patologia intestinale che mi porterò a vita, sono dimagrito – ha iniziato a spiegare Imparato a Federica Panicucci - . Per rimpolpare un po’ il viso, ho fatto delle semplici punturine di acido ialuronico ”. Il giovae cantante, dunque, ha smentito le voci che sostengono che abbia fatto interventi chirurgici o si sia impiantato delle protesi al viso, ma ha ammesso l'utilizzo del filler per il volto.

“ L’ho fatto per avere un tono sul viso più piacevole, per vedermi allo specchio e dire: ‘Ok, sono compre prima’ – ha aggiunto lui - . Ma non ho fatto uso della medicina estetica perché volessi cambiare i connotati o perché volessi stravolgere il mio viso. L’ho fatto a fini terapeutici ”. Ribadendo di aver perso molti chili durante un ricovero in ospedale e di aver faticato a guardare la sua immagine riflessa nello specchio, l’ex concorrente del Grande Fratello ha sottolineato come per lui la medicina estetica sia stata un vantaggio.

“ Non potevo tornare come ero 20 chili fa, pieno di salute, infatti poi ho esagerato un po’ con gli zigomi e Urtis mi ha aiutato ”, ha ammesso il giovane cantante che, ad oggi, si è detto pienamente soddisfatto della sua immagine.