Cristiana Capotondi è incinta? Quella mano sospetta sul pancino

Cristiana Capotondi ha festeggiato il suo compleanno pochi giorni fa. L'attrice e il compagno Andrea Pezzi hanno trascorso la ricorrenza al mare, godendosi qualche giorno di relax sotto il caldo sole della Sardegna. Chissà che per i suoi 39 anni Cristiana Capotondi non abbia deciso di farsi in regalo speciale e unico, un figlio. L'ultima fotografia social pubblicata da lei, infatti, fa pensare che possa essere in dolce attesa. La mano del compagno, che cinge la sua pancia a coprire rotondita sospette, potrebbe essere un indizio più che concreto. La coppia si è fatta immortalare nelle limpide acque della Costa Smeralda, teneramente abbracciata, con mani e braccia che si incrociano, comprendo di fatto la pancia della bella attrice.



Cristiana Capotondi ha sempre sfoggiato un fisico esile e algido. Negli ultimi tempi, però, le sue forme sembrano cambiate. Al Festival del Cinema di Venezia l'ampio abito potrebbe avere nascosto il dolce segreto, ma il generoso décolleté è apparso agli occhi di molti una novità. L'attrice ha calcato il red carpet della prima del film "Martin Eden" con classe ed eleganza, spesso al fianco del suo compagno Andrea Pezzi. Sicura e sorridente non ha lasciato trapelare che qualcosa di nuovo possa essere arrivato nella sua vita e in quella del fidanzato, ma molti sono pronti a scommettere che, se non ora, il momento potrebbe arrivare presto. Intanto lei si appresta a tornare sul piccolo schermo con una fiction targata Rai che si annuncia piena di suspance. La serie in quattro puntate, a metà tra un noir e un thriller, vedrà protagonista proprio Cristiana Capotondi nei panni di un ispettore di polizia forte e determinato.