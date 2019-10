Cristiana Ciacci: "Mio padre Little Tony non ha mai accettato la mia anoressia"

Ospite di Storie Italiane, Cristiana Ciacci ha parlato della sua lunga lotta contro l’anoressia, malattia che l’ha perseguitata per dodici anni e che deriva da mancanze e sofferenze profonde.

Figlia del compianto artista Little Tony, la Ciacci ha raccontato come si sia ammalata di anoressia e perché il padre ha avuto un ruolo importante in questo calvario. La sua lotta con il cibo è iniziata con una dieta e, piano piano, la voglia di perdere peso è diventata una sorta di ossessione. “ È cominciato tutto con una dieta, ma forse c’è una predisposizione visto che questa malattia affonda radici nella sofferenza, nella solitudine, tutte cose che io mi portavo già dietro – ha raccontato Cristiana ai microfoni di Rai 1– . È partito tutto dalla morte di mia mamma a 18 anni, uno scoglio da cui ho fatto davvero fatica a riprendermi, da lì ho subito cercato di avere un bambino perché avevo un vuoto incolmabile ”.