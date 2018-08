Cristiana Dell'Anna di Gomorra presto sposa

È la coriacea e decisa Patrizia Santoro di Gomorra ma con il personaggio della serie cult condivide pochissimo, forse solo l'indole decisa e il coraggio. Ma l'attrice Cristiana Dell'Anna è sicuramente una donna interessante e anticonvenzionale che, in pochi mesi, si è innamorata e presto camminerà verso l'altare per sposare il suo compagno Emanuele.

Dieci mesi per incontrasi e innamorarsi perdutamente e convolare presto a giuste nozze, una tempistica snella che diventa fin troppo lunga se la persona è proprio quella giusta. L'attrice ha rilasciato un'intervista a cuore aperto a Vanity Fair, dove ha parlato dei prossimi progetti che la vedranno protagonista ovvero il matrimonio e poi il set di Gomorra.

Ma per il momento, contro ogni regola, Cristiana Dell'Anna e il compagno partiranno alla volta della luna di miele, volutamente anticipata per le tempistiche lavorative della donna. Biglietti prenotati, andata e ritorno, alla volta del Machu Picchu sotto l'hashtag roadtowedding.

Il matrimonio verrà celebrato in Toscana, sulle colline senesi, in onore del compagno che ha vissuto a lungo in zona. Il giorno prima delle nozze verrà proposta una festa, un pic-nic, che vedrà radunarsi tutti gli amici della coppia che vivono all'estero e che dovranno portare un cibo tipico della loro terra d'origine. Un modo singolare per interagire e conoscersi.

La cerimonia avverrà in modo classico ma molto sentito dall'attrice, che si è occupata di scegliere la lunghezza del velo e il tessuto dell'abito, e dopo i festeggiamenti proseguiranno all'aperto in modo informale tra gli ulivi con vino e cibo, seduti su comodi tappeti. Un elogio alla Persia, primo luogo di vacanza trascorso insieme al futuro sposo.

I due si sono consciuti tramite un amico comune, allo stadio per vedere Napoli-Juventus. Emanuele, fuori dal mondo dello spettacolo, è un appassionato di viaggi e come Cristiana Dell'Anna ama scoprire nuovi luoghi, ma è stata la loro città d'origine a stabilire il contatto giusto: Napoli. Dopo una pizza con amici Emanuele ha chiesto all'attrice di raggiungerlo per Capodanno in Iran, e lì è sbocciato un amore travolgente suggellato da una proposta di matrimonio con tanto di anello, una piccola fedina acquistata in un mercatino locale a cui la donna è molto affezionata.