Cristiano Malgioglio piange per la madre: "Era il mio pilastro"

Questo sabato 23 novembre, è andata in onda la nuova puntata di Verissimo, il talk-show condotto da Silvia Toffanin e trasmesso su Canale 5. Nel nuovo appuntamento tv, si è presentato tra gli ospiti in studio Cristiano Malgioglio. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip nasceva a Ramacca (Sicilia, ndr), dove è cresciuto con un unico obiettivo, quello di affermarsi nel mondo dello spettacolo. E, in un'intervista esclusiva concessa al talk-show del sabato pomeriggio, il noto cantautore si è raccontato a ruota libera su vita privata e carriera. Sulla sfera privata, Malgioglio ha rivelato di soffrire ancora tanto per via di diversi lutti familiari, che lo hanno segnato nel profondo come uomo e artista. E a forgiarlo come showman è stato, in particolare, l'incontro con il cantautore Fabrizio De André, che ha stravolto radicalmente la vita di Malgioglio. "Io nasco a Ramacca, poi da piccolo sono andato in Australia con i miei. Ero felice, sono sempre stato un bambino felice, perché ho avuto un affetto enorme. Mio padre, Sebastiano, non amava il mio lavoro. E il sogno di mia madre era che io avessi dei figli. La mia vita è peró completamente diversa, non solo perché sono gay. io non ho mai parlato di questo ai miei genitori. Mia sorella è venuta a mancare 3 anni fa. Sono molto felice, forse sono troppo artista, eppure ho avuto momenti particolarmente dolorosi. Sto raccontando delle cose che non amo raccontare. Io da bambino non ho mai pianto. Non sapevo cosa fossero le lacrime...".

Cristiano Malgioglio ha scelto di farsi curare dall'analista

Il paroliere Cristiano Malgioglio si è abbandonato, in puntata, ad un doloroso sfogo con il pubblico di Canale 5, parlando della perdita di sua madre, con la quale l'ex gieffino aveva consolidato negli anni un rapporto simbiotico: "Quando è venuta a mancare mia madre io ho versato tutte le lacrime del mondo... e non smetterò mai di piangere". E alle sue ultime parole, Malgioglio non è riuscito a trattenere la commozione in studio, lasciandosi andare ad un pianto liberatorio che ha commosso gli spettatori accorsi a Verissimo e il web. "Mi manca troppo, perché era il mio pilastro -rivela visibilmente provato Cristiano, sul conto della madre-. Era la mia vita, anche se naturalmente i genitori ad una certa età se ne vanno via e, poi, se n'è andata via anche mia sorella. Ho avuto un presagio prima che mia madre morisse. Ero a una serata e ad un certo punto si bloccò il disco e sentii un forte dolore al petto. Ed era come se qualcosa si fosse rotto dentro di me". Per la prima volta, inoltre, Cristiano Malgioglio ha voluto confidare in tv di essersi affidato nelle mani di un analista: "Io lo sto dicendo adesso, sono stato sotto cura per tre anni. perché non riuscivo neanche a scrivere... ho sempre detestato prendere le medicine. Volevo curarmi senza le medicine, mi sono curato con la musica, ascoltando delle voci che io amo molto". Nella vita di Malgioglio, è poi venuta a mancare, prematuramente, anche la sorella Francesca: "Lei era affetta da artrite reumatoide".

Dal suo canto, Cristiano Malgioglio non nasconde oggi di sentirsi un po' l'anima folle della sua famiglia: "La mia è una famiglia sana e io sono l'unico pazzo. Però sono anche molto saggio. Non so bene cosa avrei voluto fare nella mia vita... L'uomo che mi ha cambiato la vita è Fabrizio De André. Lo stalkerizzavo, perché sentivo di voler fare questo lavoro e ad un certo punto mi ha detto 'Mi hai rotto le pa**e!" Si può dire? Lui mi ha abbandonato a Milano (la città in cui Malgioglio si è formato come artista). Sì, mi ha detto 'Tu sei una tigre, ce la farai'". Dopo le lacrime e le confessioni condivise con il pubblico di Verissimo, l'ex gieffino è infine tornato a far sorridere, diventando protagonista di un esilarante siparietto, che lo ha visto sfilarsi le scarpe in studio. “Io ho il 41 di piedi -ha dichiarato Malgioglio, tra le risate fragorose del pubblico-, ma il mio agente mi ha portato delle scarpe numero 39. Sto impazzendo!”.

