Cristiano Malgioglio attacca Violeta: "In Italia sei conosciuta solo per una cosa"

Cristiano Malgioglio è un personaggio unico nel panorama televisivo italiano. Negli ultimi anni l'abbiamo visto spesso protagonista dei programmi di Piero Chiambretti, ma soprattutto è stato prima concorrente della seconda edizione del Grande fratello Vip. Anche grazie a questa esperienza è stato chiamato come opinionista nelle ultime due edizioni tradizionali del Grande Fratello di Barbara d'Urso. Con la conduttrice ha anche inciso il singolo “Dolcemaro”. Il paroliere è molto famoso anche all'estero, soprattutto nei Paesi latini, che frequenta con assiduità.

Nelle ultime ore Cristiano Malgioglio è volato in Spagna per partecipare come ospite in studio a Superiviventes, versione iberica dell'Isola dei Famosi. L'opinionista è stato chiamato per difendere la sua grande amica Isabel Pantoja, attrice e cantante spagnola di grande successo. La Pantoja è stata costretta a ritirarsi dal gioco per motivi di salute e Cristiano Malgioglio ha voluto fortemente sottolineare la bravura e la professionalità della sua cara amica: " Isabel è la vera diva perché ha avuto il coraggio di mostrarsi nel fango, senza trucco e con i capelli bianchi. Per me lei ha già vinto. ” In effetti, l'artista gitana ha quasi 63 anni e una lunghissima e ha affrontato una sfida molto importante, che ha dovuto interrompere per cause di forza maggiore.

Le affermazioni di Cristiano Malgioglio non sono affatto piaciute agli altri partecipanti di Supervivientes ed è qui che è iniziato lo show che ha incendiato la puntata. Contro Malgioglio si è scagliata Violeta Mangrinan, 24enne influencer spagnola con un discreto seguito su Instagram. La ragazza è salita agli onori delle cronache rosa spagnole e italiane soprattutto per aver consumato un rapporto sessuale sulla spiaggia con Fabio Colloricchio. La ragazza si è particolarmente risentita con il paroliere. Dapprima ha ribadito la sua popolarità e poi ha messo in dubbio quella di Malgioglio: “ Se ti vedessi in metro non ti riconoscerei, perdonami. ” Il cantante italiano non si è lasciato intimidire dalla giovane concorrente spagnola e ha ribattuto prontamente: “ A me non interessa nulla di te. In Italia sei famosa solo per una cosa. ”

Il pubblico spagnolo si è diviso sullo scontro tra Cristiano Malgioglio e Violeta Mangrinan ma sicuramente l'opinionista del Grande Fratello sta dimostrando di essere un valore aggiunto per i reality in cui viene chiamato, anche solo come ospite, come dimostra il flusso di commenti che ha generato la sua partcipazione.