Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez: Capodanno hot al caldo di Dubai

Cristiano Ronaldo si sta godendo le meritate vacanze al caldo di Dubai insieme alla sua amata Georgina Rodriguez e ai figli. Il fuoriclasse portoghese ha chiuso l'anno alla grande con il primo posto con la Juventus, con la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League e da capocannoniere indiscusso della Serie A davanti al polacco del Genoa Piatek. Cristiano ha dimostrato ancora una volta di essere il miglior giocatore del mondo, insieme a Lionel Messi e i tifosi della Juventus gongolano perché sperano che l'ex Real Madrid porti la tanto agognata Champions League.

Cristiano si sta ora rilassando al sole e al mare e sta ricaricando le pile in vista del 2019 che sarà ricco di impegni. La sua bella Georgina, però, è la sua forza ed è sempre al suo fianco anche nei momenti meno brutti come le accuse di stupro. Il 33enne di Funchal, ai microfoni di Record, ha affermato: "Accuse disgustose, ma ho la coscienza tranquilla. Sono fiducioso che molto presto tutto sarà chiarito” . CR7 ha poi svelato come la vittoria non sia un'ossessione: “Lavoro principalmente per aiutare il mio club ed essere migliore, il livello tecnico, tattico e fisico di tutte le squadre è migliorato, è sempre più difficile vincere, quindi devo continuare a lavorare duramente per rimanere al top. Non nascondo che sono felice quando vinco ma non è la fine del mondo quando non succede” .

