Cristiano Ronaldo, guadagni record da Instagram. Due donne lo battono

Cristiano Ronaldo è una star in campo ma anche sui social network e ogni suo post su Instagram gli fa incassare la bellezza di 975.000 dollari. Il fuoriclasse portoghese della Juventus, però, è stato battuto da due donne: Kylie Kristen Jenner e Ariana Grande. La prima, modella e personaggio televisivo statunitense, che compirà 22 anni il prossimo 10 agosto, si mette in tasca la bellezza di 1,266 milioni di dollari per ogni post. La cantante 26enne, invece, guadagna poco meno di un milione di dollari a post, fermandosi alla "modica" cifra di 996.000 dollari.

Chiara Ferragni, nota influencer italiana e moglie di Fedez si posiziona al 43esimo posto con poco più di 58.000 dollari a post. Gli introiti sono così elevati, naturalmente, grazie ai compensi dei post pubblicitari con l'inserimento di prodotto commerciali che molte volte risultano anche nascosti. I più pagati sono gli sportivi e le celebrità, mentre i meno pagati risultano gli ambiti di food e fitness, esclusi Gordon Ramsey e Jamie Oliver. Tornando alle prime tre posizioni la Jenner detiene il record della miliardaria più giovane in assoluto, avendo raggiunto tale traguardo a soli 21 anni superando anche il papà di Facebook Mark Zuckerberg. Cristiano Ronaldo nonostante tutto se la combatte molto bene ed ha ora messo nel mirino la Grande distante di poche migliaia di dollari.

