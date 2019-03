Cristiano Ronaldo lascia Torino per tornare a Madrid per una nuova impresa

Cristiano Ronaldo e la sua belissima fidanzata Georgina Rodriguez hanno presenziato insieme all'inaugurazione della sua nuova clinica per il trapianto di capelli, l'Insparya, a Madrid, in Spagna, questa mattina. L'asso della Juventus, 34 anni, ha optato per un look casual per promuovere la sua nuova avventura imprenditoriale, ma era visibilmente emozionato.



Più compassata e seria la modella Georgina, 25 anni, in lok sexy ed elegante, che però non ha mai perso di vista il suo fidanzato, letteralmente assediato dalle fan. La clinica, sarà gestita da una donna esperta di marketing di cui Ronaldo si fida ciecamente per le sue eccellenti qualità manageriali. Secondo il Daily Mail, Ronaldo ha deciso di investire in qesto settore perchè, stando a recenti ricerche mediche e statistiche su scala mondiale, l'alopecia colpisce sempre più persone, sia uomini che donne e la Spagna risulta essere uno dei paesi più colpito da questo problema, con migliaia di nuovi casi ogni anno.



Tra l'altro, lo stesso Ronaldo ha detto che, se in futuro dovesse soffrire di perdita di capelli, non esiterebbe un attimo a sottoporsi a un trapianto perchè ritiene che nella vita l'immagine sia fondamentale. Sempre parlando di questo suo nuovo investimento, il calciatore ha dichiarato al giornale spagnolo ABC che “Madrid è la città che ha segnato la mia vita per sempre da un punto di vista professionale ed emotivo”.



Da questo motivo sentimenale, oltre ai gravi problemi di alopecia che sembrano coinvolgere gli spagnoli, è nata la decisione di aprire nella città della sua precedente squadra, il Real Madrid, il primo dei suoi centri dedicati alla cura e al trapianto di capelli. In programma, infatti, ci sono molte altre sedi, sparse per il mondo, perchè il problema della perdita dei capelli non si combatte come un tempo con ridicoli riporti, parrucche e parrucchini. Oggi la scienza ha fatto notevoli passi avanti che permettono di ricorrrere con successo al trapianto con risultati ottimali.



