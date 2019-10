Cristiano Ronaldo: "In pubblico non sono mai me stesso"

Come riportato da Metro Uk, durante il lancio della sua nuova fragranza “CR7 Play It Cool”, Cristiano Ronaldo ha rivelato di sentirsi davvero se stesso solo quando è a casa con la sua famiglia. “ Mi sento molto più rilassato quando sono a casa. Non c'è pressione lì, diversamente da quando mi alleno o gioco una partita. A casa mi sento in pace e libero, in pubblico non sono mai davvero me stesso ”, ha detto il campione 34enne vincitore di 5 Palloni d’oro.

Nonostante tutti i suoi successi, Ronaldo dice di essere più felice quando riesce a trascorrere del tempo con i suoi famigliari piuttosto che su un campo di calcio.

“ I momenti più preziosi sono quelli che passo con la mia famiglia e i miei figli. La mia giornata tipo è da anni sempre la stessa: mi sveglio, vado ad allenarmi, torno a casa e finalmente mi godo la mia famiglia ", ha detto la stella della Juventus è papà di Cristiano Jr, nove anni, la cui identità materna non è mai stata rivelata, di due gemelli di due anni, Eva e Mateo, nati da madre surrogata e di una bambina, Alana, 1 anno, avuta dalla fidanzata 25enne Georgina Rodriguez, di cui dice: “ Il sesso con lei è migliore del mio miglior obiettivo di sempre, è lei il mio goal più bello ".