Cristiano Ronaldo: "La gente non sa"

Per gli stessi motivi per cui lo amano, altri lo detestano. Lui è Cristiano Ronaldo uno dei giocatori più forti del mondo. Il suo primo pallone d’oro arriva a 23 anni, poi ne arrivano altri 4 per un totale di 5 palloni d’oro, e non è detto che sia il numero definitivo. E’ l’uomo più seguito su Instagram e questo lui lo sa molto bene, come dichiara in una lunga intervista al quotidiano "la Repubblica": " Essendo una delle persone a più alta esposizione mediatica del mondo non è facile nascondere le cose ".

Notorietà ed esposizione mediatica sono due facce della stessa medaglia che possono anche arrivare a stravolgerti la vita quando sei un campione: " Sembra che ogni anno debba dimostrare di essere fortissimo. E’ difficile ". Questa tensione il fuoriclasse ha imparato a conoscerla molto presto: "H o sentito la pressione sin da giovanissimo. Quando sono andato a Madrid, ero il giocatore più caro della storia; a Manchester, dopo aver vinto il mio primo Pallone d’oro a 23 anni, la gente pensava: 'Questo ha raggiunto il massimo'. Negli ultimi 10-12 anni ho sempre avuto questa pressione aggiuntiva che non solo ti metti, ma che tutti ti mettono ".