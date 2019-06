Cristina Buccino, la scollatura su Instagram è da urlo

Cristina Buccino, la bella modella calabrese originaria di Castrovillari, torna a far parlare di sé con una foto decisamente sexy appena postata su Instagram. Solo due mesi fa la bella calabrese aveva postato un'altro scatto in cui compariva su Instagram completamente nuda eccezion fatta per una giacca e un cappello indossati sapientemente. Ora, nel nuovo scatto, si torna a giocare sul vedo e non vedo.

Cristina Buccino: Fan in delirio per la scollatura

In effetti Cristina Buccino sta perseguendo una precisa strategia mediatica. Infatti, qualche tempo fa aveva dichiarato di voler lasciare il piccolo schermo per dedicarsi a tempo pieno alla valorizzazione dei suoi profili social. Anche perché sarebbero molto più remunerativi dal punto di vista economico.

Ultimamente Cristina ha deciso di festeggiare l'arrivo dell'Estate e, nello stesso tempo, ammaliare i suoi fan facendosi ritrarre con un vestitino molto leggero a pois blu e bianco in mezzo ad un campo di granturco. E in una posa estremamente seducente, in quanto mette chiaramente in evidenza una scollatura fantastica. Nella didascalia del resto, l’influencer sottolinea la bellezza dell’estate che è appena arrivata. Lo scatto buca letteralmente il video perché riesce a far arrivare ai fan il carattere solare e luminoso della bella Cristina Buccino. Difatti è riuscita in un’ora a raggiungere quasi 20 mila mi piace.

Ovviamente, i fan sono andati in brodo di giuggiole postando commenti estremamente positivi. Tra i tanti un follower scrive: "Beh che dire, da amante delle bionde sei una delle poche more che mi mandano fuori di testa.. Sei spettacolare“. Mentre un altro ha scritto: "Niente da fare, potete cercare in ogni dove ma la scollatura della Buccino non si batte“. Un'altro ancora sintetizza il concetto in due parole: "Vulcanica femmina".

