Cristina Chiabotto ha detto sì, matrimonio da favola con Marco Roscio

Cristina Chiabotto ha coronato il suo sogno d'amore sposando il fidanzato Marco Roscio al termine di un fidanzamento lampo di appena un anno. La cerimonia si è svolta nel primo pomeriggio nella chiesa di Sant'Uberto a Venaria Reale, dove la Chiabotto è arrivata a bordo di una cabrio d'epoca. Nessuna foto, però, è circolata per il momento sui social network. Gli sposi hanno infatti venduto l'esclusiva al settimanale "Chi", presente al matrimonio con Alfonso Signorini.

A mostrare l'unica foto ufficiale dell'evento è stata la sposa, pubblicando lo scatto che la ritrae insieme al suo Marco all'uscita dalla chiesa su Instagram. Lei, raggiante e in splendida forma, indossava un abito bianco morbido ed elegante con maniche lunghe, semplice ma arricchito da pizzi e trasparenze. Cristina Chiabotto ha voluto mantenere un look semplice anche nell'acconciatura, con i capelli sciolti e raccolti solo nella parte superiore per fermare il velo classico. Lo sposo invece indossava un completo blu scuro.



La data delle nozze era rimasta top secret fino ad oggi, 21 settembre giorno del fatidico sì. Solo una settimana fa l'ex Miss, la sorella Serena e alcune amiche di vecchia data avevano festeggiato l'addio al nubilato con un weekend a Tel Aviv. Cristina Chiabotto e l'imprenditore si erano conosciuti nel 2018 dopo che Cristina aveva interrotto la decennale relazione con l'attore Fabio Fulco. Con Marco Roscio l'amore è stato forte e coinvolgente sin da subito, tanto da far capitolare la Chiabotto. Al termine della cerimonia religiosa alla Venaria, gli sposi hanno ricevuto gli oltre quattrocento invitati all'interno delle magnificenze sabaude della Reggia. Tra gli ospiti anche alcuni personaggi del mondo Juventus come gli ex giocatori Claudio Marchisio e Andrea Pirlo.