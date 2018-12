Cristina D’Avena: "Ho un compagno che mi ama e mi ascolta"

In un’intervista che Cristina D’Avena ha rilasciato al settimanale “Intimità”, ha parlato della sua carriera, di successi e soprattutto di amore. Tutti conoscono la D’Avena per essere la regina delle sigle dei cartoni animati, ma in pochi conoscono la vita privata di un’artista che da oltre trent’anni è sulla cresta dell’onda.

“Da tempo ho una persona accanto a me. Si chiama Massimo” rivela, “è un compagno meraviglioso che mi ama e mi ascolta. Non abbiamo figli e la colpa è soltanto mia. Non so se un giorno tutto questo diventerà un rimpianto, so per certo che per ora non voglio pensarci” A 54 anni Cristina D’Avena è un vero e proprio idolo. Amata dai fan storici e anche dai più piccoli e molto attiva su Instagram, il 2018 è stato un anno di grandi successi, ultimo è stato l’uscita dell’album “Duets 2”.

“Purtroppo mi sono persa” continua durante l’intervista, “ho fatto molte cose, si sono susseguiti molti impegni, situazioni ed emozioni che non mi hanno fatto pensare al tempo che scorreva veloce. Mi sono sempre detta che avrei pensato a mettere al mondo un figlio, ma così non è stato. Non ho avuto il tempo di fermarmi e razionalizzare. O forse sono io che non mi sono voluta fermare”. La D’Averna afferma comunque che è felice e che è circondata da tanto amore. “Avrei voluto fare il medico, seguire le orme di mio padre, ma la musica ha prevalso su tutto. Alla fine ho sempre voluto vivere cantando” conclude.