Cristina Marino sexy infiamma il web

Bella, bionda, labbra carnose e sguardo profondo: Cristina Marino non passa certo inosservata. Anche Federico Moccia, nel 2009, rimase folgorato dalla sua bellezza tanto da volerla come attrice (lei che calcava le passerelle come modella) nel suo "Amore 14". Da quel momento la 28enne non si è più fermata, tra fiction televisive, cinema e campagne pubblicitarie.

Il suo corpo scolpito da anni di sport, sua vera grande passione fin da piccola, la trasformano in un sex simbol e lei, che di fitness se ne intende, decide di lanciarsi in un’avventura lavorativa personale che porta il nome di Befancyfit, un portale dedicato a fitness, beauty e food che porta avanti con grande successo. Un corpo, il suo, divenuto oggetto del suo lavoro e che lei ama immortalare con scatti privati tra le mura domestiche e non solo.

Sui social Cristina Marino è molto seguita e fan e follower apprezzano le sue curve mozzafiato e gli scatti sexy che quotidianamente pubblica sui suoi account. La sua bellezza ha stregato anche l’attore Luca Argentero, con il quale fa coppia fissa da circa tre anni, dopo il naufragio del matrimonio dell’attore con la moglie e attrice Myriam Catania. La passione con Argentero, che aveva conosciuto Cristina Marino sul set di Vacanze ai Caraibi, è scoppiata solo dopo la separazione della coppia e quello che poteva sembrare solo un fuoco estivo si è trasformato in un rapporto duraturo e solido.

