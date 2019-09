Cristina Parodi lancia un messaggio per l'ambiente ma i commenti sono tutti per i suoi piedi

Cristina Parodi ha da poco terminato le sue vacanze, che quest'anno hanno avuto un risvolto esotico con un soggiorno in Birmania per Lady Gori. La giornalista non ha condiviso molte immagini del suo soggiorno birmano, mantenendo il basso profilo che da sempre la contraddistingue, ma ne ha postata una che sta facendo molto discutere.

L'intento di Cristina Parodi era quello di condividere un messaggio ambientalista, prendendo spunto da un evento di cui la giornalista e conduttrice sarà madrina nelle prossime settimane. “ Quanti di noi si incantano di fronte ad un paesaggio del genere? Questa è una foto che ho scattato alle isole Margui, un paradiso incontaminato a sud della Birmania. Ma quanti di noi ogni giorno, anche nei piccoli gesti, si impegnano a favore dell’ambiente? ”, ha scritto la giornalista, mostrandosi comodamente distesa si una sdraio davanti al mare in compagnia di un buon libro. Nelle intenzioni di Cristina Parodi sarebbe dovuto essere un post di sensibilizzazione ma qualcosa non è andato secondo i suoi piani e i commenti sotto l'immagine si sono concentrati sui suoi piedi e su una presunta incongruenza tra il messaggio ideologico e i fatti.