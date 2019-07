Le critiche a Meghan Markle? "Tutta colpa della stampa britannica"

Fin dal primo momento in cui Meghan Markle è stata presentata come la fidanzata del Principe Harry, in molti hanno criticato il suo stile e il suo modo di porsi con i sudditi. È stata presa di mira per ogni cosa: dal sorriso che riservava ai fotografi fino all’abito indossato per l’evento ufficiale. Le critiche sono continuate anche dopo il matrimonio regale e continuano tutt’oggi. Ma come è stato riportato da Grazia, ci sarebbe un motivo di tutto questo accanimento nei riguardi di Meghan Markle.

Lo spiega Juliet Rieden, una delle esperte della corte inglese, che di recente ha riflettuto su tutto quello che è accaduto negli ultimi periodi alla neo-duchessa di Sussex. "Le critiche non sono personali, ma piuttosto influenzate dal suo arrivo a corte – afferma l’esperta –. Ecco perché ogni volta che Meghan parla, dice, o fa qualcosa viene criticata".

Il vero problema della Markle sarebbe quindi soltanto quello di essere sposata con il principe Harry. E le voci che sono state messe in giro sul suo conto, sarebbero frutto di indiscrezioni trapelate dai giornali inglese senza nessuna fonte attendibile. "Sì, la colpa è proprio della stampa britannica. L’ultima arriva nella Royal Family per i giornalisti è una fonte di news e indiscrezioni – continua-. È completamente ingiusto. In pratica la duchessa non ha tregua e non ha la possibilità di rispondere alle critiche".

L’esperta ricorda però che, come sta accadendo per Meghan Markle, a suo tempo anche Kate Middleton ha subito le stesse identiche critiche.