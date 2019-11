La Regina ha avuto una relazione extraconiugale?

Polemiche sulla terza stagione di “The Crown” che insinua che la Regina Elisabetta II abbia avuto una relazione con Lord Porchester, responsabile delle scuderie di Sua Maestà. Il conte di Carnarvor nella realtà fu intimo amico della Regina, che lo chiamava “Porchie”, ma finora nessuno si era mai spinto a suggerire che tra i due ci fosse qualcosa di più di una semplice amicizia. Lo fa la nota serie tv che nella nuova stagione vede Sua Maestà, interpretata da Olivia Colman, intraprendere una relazione con il conte e trascorrere del tempo visitando una serie di fattorie in Europa con lui. Al suo ritorno a Buckingham Palace, il Principe Filippo (interpretato da Tobias Menzies) le fa delle domande sul loro viaggio a cui lei risponde perentoria: " Se hai qualcosa da dire, dillo ora. Altrimenti, se non ti dispiace, sono occupata ”.

L'ex segretario stampa della Regina, Dickie Arbiter, intervistato da The Times, ha bollato come “ ridicola e ingiuriosa ” questa speculazione romantica e ha definito le scene " molto sgradevoli e totalmente infondate ". E ancora: " La Regina è l'ultima persona al mondo che guarderebbe un altro uomo, figuriamoci averci anche una tresca. Questo pettegolezzo, tra l’altro, va avanti da decenni senza alcuna prova e il Conte nel frattempo è deceduto e non può nemmeno difendersi ”.

A placare gli animi è dovuto intervenire lo showrunner Peter Morgan che ha ribadito che “ si tratta di pura fiction, è in serial tv. Nessuno conosce le conversazioni tra i membri della famiglia reale, eppure le immaginiamo e le mettiamo in scena, sensazionalizzando a volte le vicende per l’audience, com’è normale che sia. Il nostro non è un documentario, ma una serie televisiva ”.



“The Crown” presenta una versione romanzata della vita della Regina Elisabetta II. Durante le prime due stagioni, Claire Foy ha interpretato la Regina all'inizio del suo regno e ora nella terza stagione si ripercorrono le vicende intercorse dal 1964 al 1976.