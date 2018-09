La cultura del cavallo tra eleganza e tradizione

Alessandro Sansoni

Oggi pomeriggio, alle 19, al «Longines Global Champions Tour», che segna il ritorno a Roma del più grande circuito internazionale di salto a ostacoli, nella cornice dello Stadio dei Marmi, gli artisti, i cavalieri e i butteri dell'associazione Carnevale Romano riaccenderanno le luci sulle grandi tradizioni equestri della città attraverso uno spettacolo dal titolo «I Cavalli di Roma» volto a raccontare tutto ciò che il cavallo è stato prima di essere sport, nel suo lungo viaggio come compagno indispensabile di vita dell'essere umano: dapprima cibo, poi strumento per conquistarsi il cibo, quindi compagno di viaggi, avventure belliche e artistiche, ritratto dai massimi artisti come esempio di eleganza e armonia. La rappresentazione, ideata dall'associazione «Carnevale Romano», sarà un viaggio nella cultura equestre italiana, attraverso il recupero delle tre grandi tradizioni nazionali legate al cavallo: la cultura del cavallo come compagno di vita e di lavoro, rappresentata dai butteri; gli immensi contributi della tradizione militare italiana al patrimonio equestre internazionale; le origini italiane rinascimentali dell'arte equestre.